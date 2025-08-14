اتفاقية تعاون بين البتروكيماويات المصرية وإمداد التابعة للهيئة العربية للتصنيع

وقعت شركة البتروكيماويات المصرية، بروتوكول تعاون مع شركة إمداد للصناعات والمعدات الميكانيكية الثقيلة والتوكيلات التجارية، الذراع التسويقي للهيئة العربية للتصنيع، بهدف الاستفادة من الإمكانات الفنية والقدرات التصنيعية لمصانع الهيئة لتلبية احتياجات مصانع الشركة بالأسكندرية، خاصة مهمات السلامة والصحة المهنية .

يأتي ذلك في إطار التكامل بين قطاعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد علي الصناعة المحلية.

بروتوكول تعاون بين البتروكيماويات المصرية وإمداد التابعة للهيئة العربية للتصنيع

وقع البروتوكول الكيميائي أحمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البتروكيماويات المصرية، والمهندس أحمد عيد الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات البترولية والمدنية بشركة إمداد، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى لمصانع شركة البتروكيماويات، حيث أشاد بالتطوير والتحديث الذي تم وما تتميز به من قدرات.

