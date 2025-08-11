أخبار مصر: القاهرة تتخطى الـ40، حالة الطقس اليوم الإثنين، رسالة مؤثرة للصحفي أنس الشريف قبل استشهاده، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى تكون كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والمؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيمة للصحفيين مقابل بوابة الشفاء الطبي مما أدى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف وزميله محمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بدء فعاليات الأوكازيون الصيفي 2025 في مختلف المحال التجارية بالمحافظة، بتخفيضات كبيرة تبدأ من 10% وتصل إلى 70% على مجموعة واسعة من السلع، من بينها الملابس، الأحذية، الأدوات المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية الأخرى.

تفاعلت لارا ترامب زوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حساب النجم محمد رمضان الرسمي على إنستجرام، لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا.

انتهى التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي 6 أغسطس 2025، واستمرت لمدة 5 أيام كاملة.

ذكرت صحيفة "سيدني مورننج هيرالد" أنّ أستراليا تعتزم الاعتراف بـ دولة فلسطينية في وقت قريب قد يكون اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا.

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق.

يستعد الشارع السياسي حاليا لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المحافظات وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز دوري نايل، حيث يحتل المصري المركز الأول متفوقا على الزمالك وزد بفارق الأهداف المسجلة.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025.

أكدت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الإثنين، أن البلاد تشهد حالة من الاستنفار العسكري، وشهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية مناورات جوية للقوات الجوية، وذلك في أعقاب التمرين العسكري المفاجئ الذي نفذته إسرائيل.

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي تنتهي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسر، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى " قتل الحقيقة" بإسكات كل صوت يروي ما يجري في قطاع غزة، مؤكدة أن مراسل الجزيرة أنس الشريف كان "صحفيا شجاعا" واصل عمله رغم التهديد المباشر لحياته.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن آخر موعد لتسليم شقق جنة مصر بمدينة دمياط الجديدة، وذلك للفائزين بقرعة يوم ٢٠٢٥/٢/١٠ م بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وأكدت أن الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس هو آخر موعد للتسليم.

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع وطاقم تصويرهما، هي جريمة وحشية متعمدة ومخطط لها باعتراف الاحتلال.

شهدت إحدى قرى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تعرض 4 أطفال أعمارهم من 7 – 10 سنوات لاعتداء جنسي من أحد المحامين وفي أوقات متفاوتة وبشكل متكرر، وقام الضحايا بإبلاغ آبائهم بالوقائع فقاموا بإبلاغ الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها تتابع "الفيديو المؤلم" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل أنه صور داخل المستشفى الوطني في محافظة السويداء.

تحدث ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أداء مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، خلال مباراة مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الزملاء الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة الفضائية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

