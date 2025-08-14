السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 45 قانونا، بشأن ربط موازنة عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية للسنة المالية 2025/ 2026.

-وفي العدد 26 مكرر (ح) نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس السيسي على ربط موازنة (صندوق تمويل المساكن، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الأوقاف المصرية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة الوطنية للإعلام) للسنة المالية 2025/ 2026.



-وفي العدد 26 مكرر (ز) نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ربط موازنة (الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة لمنطقة المثلث الذهبي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء) للسنة المالية 2025/ 2026.



-وفي العدد 26 مكرر (ط) نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس السيسي على ربط موازنة (المعهد القومي للحوكمة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والمتحف المصري الكبير، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والهيئة العامة لاستاد القاهرة، وهيئة دعم وتطوير الجامعات، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد، والجهاز المصري للملكية الفكرية) للسنة المالية 2025/ 2026.



-ففي العدد 26 مكرر (هـ) نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس السيسي على ربط موازنة (جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، والهيئة العامة لسكك الحديد، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وهيئة قناة السويس، وجهاز تنظيم النقل البري)، للسنة المالية 2025/ 2026.



-وفي العدد 26 مكرر (و) نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس السيسي على ربط موازنة (الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة الفضاء المصرية) للسنة المالية 2025/ 2026.





