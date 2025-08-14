الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ بداية الأسبوع ستتراجع اعتبارًا من السبت المقبل، بعد أن سجلت أسوان اليوم 49 درجة مئوية كأعلى حرارة منذ بداية صيف 2025.

أمطار رعدية وسيول في الجنوب

وأوضحت شاكر، خلال حديثها بقناة “إكسترا نيوز” أن السحب المنخفضة والمتوسطة التي غطت سماء بعض المناطق تحولت في أجزاء منها إلى سحب رعدية، أدت إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد، مسببة سيولًا في مناطق سانت كاترين ورأس غارب.

عواصف ترابية وتعطل الملاحة

وكشفت شاكر أن أسوان تعرضت مساء أمس وصباح اليوم إلى عاصفة ترابية خفضت مدى الرؤية الأفقية إلى 600 متر، مما تسبب في توقف حركة الملاحة النهرية، نتيجة نشاط رياح جنوبية شرقية محملة بالرطوبة قادمة من البحر الأحمر.

استمرار التقلبات حتى الجمعة

وأكدت شاكر أن فرص سقوط الأمطار الرعدية والسيول ستظل قائمة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد حتى مساء الجمعة، مع تحسن تدريجي للأجواء بدءًا من السبت. كما سيشهد البحر المتوسط غدًا اضطرابًا في الملاحة وارتفاعًا للأمواج بين مترين وثلاثة أمتار بفعل الرياح الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا.

صيف أقل حدة بفضل "اللانينا"

وذكرت شاكر أن صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي الذي شهد تسجيل 52 درجة مئوية في أسوان، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى ظاهرة "اللانينا" التي تؤدي إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة وزيادة فرص الأمطار، مقارنة بظاهرة "النينو" التي سادت العام الماضي ورفعت درجات الحرارة لمستويات قياسية.

الأرصاد الجوية درجة الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الموجة شديدة الحرارة عاصفة ترابية الامطار الرعدية النينو

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

