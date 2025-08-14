الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تصديق السيسي، 20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية في هذا الموعد

طلاب الصف الأول الإعدادي
طلاب الصف الأول الإعدادي

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

ويبدأ العمل بالقرار على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام الدراسي 2027-2028.

وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦٩ لعام ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

وزير التربية والتعليم يقرر بدء تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي على الطلاب المقبلين على الصف الأول الإعدادي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواد الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.

مواد الصف الأول الإعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواد المقرر تدريسها للطلاب وتضاف للمجموع بدون اللغة الأجنبية الثانية وهي كالتالي:

اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة
اللغة الإنجليزية من 60 درجة
الدراسات الاجتماعية من 40 درجة
الرياضيات من 60 درجة
العلوم من 40 درجة

بمجموع للطالب 280 درجة

مواد النجاح والرسوب ولا تضاف للمجموع

التربية الدينية من 40 درجة
التربية الرياضية من 20 درجة
التربية الفنية من 20 درجة
التربية الموسيقية من 20 درجة
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الصف الثالث الإعدادي الصف الاول الاعدادي مرحلة التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

دكتور بدر عبد العاطي

احتجز شخصا وأجبره على الرقص عاريا، فيديو لـ علاء الساحر يكشف الوجه المظلم لمشاهير التيك توك

بعد تصديق الرئيس، نص تعديل قانون التعليم وإقرار نظام البكالوريا

لحظة القبض على قائد سيارة صدم عدة مركبات أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

كيف يتعامل الأبناء مع الأب الذي يهين أمهم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads