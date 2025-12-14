الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، فاز فريق أستون فيلا، على وست هام يونايتد 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لندن ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).

أحرز وست هام هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق ماتيوس فرنانديز، وجاء الرد سريعا من قبل أستون فيلا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 9 عن طريق كونستانتينوس مافروبانوس.

عاود وست هام التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 24 عن جارود بوين، ثم تعادل أستون فيلا مجددا في الدقيقة 51 عن طريق روجرز، ثم نجح اللاعب نفسه في منح فريقه التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

أعلن كل من نونو سانتو، مدرب وست هام، ونظيره أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، تشكيل الفريقين لمواجهة الليلة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام يونايتد، فيتو

تشكيل وست هام أمام أستون فيلا

دخل فريق وست هام يونايتد مباراته أمام أستون فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آريولا

خط الدفاع: ديوف، توديبو، مافروبانوس، وان بيساكا

خط الوسط: بوتس، ماجاسا، باكيتا، ماتيوس فرنانديز، كريسينسيو سامرفيل

خط الهجوم: جارود بوين



تشكيل أستون فيلا

في المقابل، دخل فريق أستون فيلا مباراته وست هام يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيزوت

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، فيكتور نيلسون، إيان ماتسن

خط الوسط: بوبكر كامارا، آمادو أونانا، تيليمانس

خط الهجوم: ماكجين، واتكينز، روجرز

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق أستون فيلا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز 18

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.