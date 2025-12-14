احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

18 حجم الخط

تشغل مؤلفات الإمام علي زين العابدين صاحب الضريح الشهير بـمنطقة السيدة زينب، أذهان الكثيرين ممن يحبون آل البيت حيث إن الإمام علي زين العابدين من سادات التابعين، وهو أحد أكابر علماء عصره أما مؤلفاته فقد ضاع الكثير منها ولم يتم إلا حصر القليل منها، والإمام علي زين العابدين من سادات أهل البيت والإمام الرابع لدى الشيعة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله.

الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، السيد الإمام، زين العابدين، الهاشمي العلوي، المدني. يكنى أبا الحسين ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله. وأمه أم ولد، اسمها سلامة (سلافة) بنت ملك الفرس يزدجرد، وقيل: غزالة. ولد في سنة ثمان وثلاثين. ظنا.

روايته الحديث

حدث عن أبيه الحسين الشهيد، وكان معه يوم كائنة كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة، وكان يومئذ موعوكا فلم يقاتل، وحدث أيضا عن جده المصطفى صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن صفية أم المؤمنين، وذلك في " الصحيحين " وكذا عن خلق كثير، وليس بالمكثر من الرواية.

وحدث عنه أولاده: أبو جعفر محمد، وعمر، وزيد المقتول، وعبد الله، والزهري، وعمرو بن دينار، والحكم بن عتيبة، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد، وأبو الزناد، وعلي بن جدعان، وخلق سواهم.وقد حدث عنه أبو سلمة، وطاوس، وهما من طبقته.

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى هو علي الأصغر، وأما أخوه علي الأكبر، فقتل مع أبيه بكربلاء.

من أقوال الإمام علي زين العابدين

قال نافع بن جبير لـ علي بن الحسين ذات يوم: إنك تجالس أقواما دونا ! قال: آتي من أنتفع بمجالسته في ديني..

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى أنه كان علي بن الحسين يخرج على راحلته إلى مكة ويرجع لا يقرعها، وكان يجالس أسلم مولى عمر، فقيل له: تدع قريشا، وتجالس عبد بني عدي! فقال: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع.

وعن عبد الرحمن بن أردك - يقال هو أخو علي بن الحسين لأمه - قال: كان علي بن الحسين يدخل المسجد، فيشق الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم، فقال له نافع بن جبير: غفر الله لك، أنت سيد الناس، تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد، فقال علي بن الحسين: العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث كان.

وروي عن طاوس: سمعت علي بن الحسين وهو ساجد في الحجر يقول: عبدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. قال: فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني.

وقيل إنه لما مات علي بن الحسين، وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل.وقال شيبة بن نعامة: لما مات علي وجدوه يعول مائة أهل بيت. وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السر، حتى توفي علي.

ألف الإمام زين العابدين (عليه السّلام)، الصحيفة السجادية التي تعد من ذخائر التراث الإسلامي، ومن مناجم المباحث البلاغية والأخلاقية والتربوية والأدبية في الإسلام

كما ألف رسالة الحقوق: وهي وسيلة كريمة ليفهم الإنسان نفسه وما فطرت عليه من مواهب خيرة ونزعات إنسانية. وتفيد جميع الناس في كسب علومهم ومعارفهم وتقويم أخلاقهم وسلوكهم...

ومن المؤلفات القيمة للإمام زين العابدين (عليه السلام) (المناجات الخمس عشرة وهي من الأرصدة الروحية في دنيا الإسلام، فقد عالج بها الإمام الكثير من القضايا النفسية، كما فتح بها آفاقًا مشرقة للاتصال بالله تعالى، وقد شاعت نسبة هذه المناجات للإمام زين العابدين (عليه السلام)، وقد دونها المحقق المجلسي في بحاره، وعدها العلماء الذين ألفوا في ملحقات الصحيفة السجادية من بنودها، كما ذكرها المحقق الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، وقد نظر إليها العلماء باهتمام بالغ، فقد ترجمت إلى بعض اللغات منها اللغة الفارسية، ترجمها سرتيب رشدية، وطبعت في طهران، وقد خطت بخطوط أثرية مذهبة ومزخرفة، تعد من ذخائر الخط العربي وقد حفلت بها خزائن المخطوطات في مكتبات العالم الإسلامي.

وفاته

اختلف في تاريخ وفاته وقال نجله أبو جعفر الباقر: عاش أبي ثمانيا وخمسين سنة.وقبره بالبقيع، ولا بقية للحسين إلا من قبل ابنه زين العابدين.

ودفن بالمدينة وقيل إن الوليد بن عبد الملك بن مروان كان قد دس له السم خوفا من شعبيته ونسله الشريف.

