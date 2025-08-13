أخبار مصر اليوم: الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. إغلاق باب تلقي طعون مجلس الشيوخ غدا.. ومحافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن تمديد اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2040، وما مدى الجدوى الاقتصادية من الاتفاقية؟

وأوضح “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “الموقف السياسي واضح تماما ومحسوم بشأن القضية الفلسطينية، والاتفاقية بالشكل الموجود هي تمديد لاتفاق سارٍ يحقق فائدة اقتصادية جيدة لمصر، ويضمن للدولة المصرية بأنه أقل من السعر العالمي المعلن وهذا ضمن الاتفاق، وهذا ما يتم عمله مع قبرص أو الدولة المتوقع أن يكون لديها اكتشافات”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها مؤخرًا، وهو ما يظهر في تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لخفض أسعار السلع حتى يشعر المواطن بزيادة قدرته الشرائية على تلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال مبادرات بالتنسيق مع الغرف التجارية.

وأشار إلى أن خفض الأسعار يرتبط باستقرار الأوضاع الداخلية والاقتصادية، ووجود سعر صرف مرن، وتوفير العملة الصعبة والخامات اللازمة للمصانع، إضافة إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وهو ما يعزز التنافسية في القطاع الصناعي وكافة القطاعات، ويؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية بدأت تتحقق بالفعل.

اختُتمت منذ قليل فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي انعقد يومي 12 و13 أغسطس 2025م، تحت عنوان: «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي».

وقد حظي المؤتمر برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة المصرية بدعم الجهود العلمية والدينية الرامية إلى تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ومواكبة المستجدات العالمية في مجالات التقنية الحديثة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ منذ تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة 48 ساعة تنتهي غدا الخميس 14 أغسطس.

وتتلقى الهيئة الطعون من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.

وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها اليوم الأربعاء، وتمكنت الشبكة القومية للكهرباء من استيعاب الزيادة فى الاستهلاك التى استمرت على مدار اليومين الماضيين فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

ارتفاع الأحمال الكهربائية علي الشبكة الموحدة للكهرباء

وسجلت شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة ارتفاعا فى الأحمال بلغ 39800 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية أمس الثلاثاء والذى سجل 39500 ميجاوات، وهى أحمال لم يسبق للشبكة القومية للكهرباء بلوغها ومجابهتها من قبل.

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرار خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 من 225 درجة إلى 220 درجة كحدٍّ أدنى.

كما تقرر قبول الطلاب بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة والثانوي العام الخاص (عربي) والمنازل بحد أدنى 140 درجة وذلك استجابة لرغبات العديد من أولياء الأمور.



جاء ذلك بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة بدءا من السبت المقبل، حيث تسجل السواحل الشمالية من 30:32 درجة مئوية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35: 36 درجة مئوية، جنوب البلاد 37: 46 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

