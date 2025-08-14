رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33، الصادر في 14 أغسطس 2025، 6 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة مشروعات.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس الوزراء رقم 1766 لسنـة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 550 متر مربع، الكائنة بأرض الترعة السوهاجية الملغاة ضمن حوض القنان نمرة (3) زمام قرية الوقدة ناحية قرية البطاخ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لإقامة دار حضانة طفولة مبكرة.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 412 متر مربع ضمن القطعة رقم (65) بحوض داير الناحية نمرة (22) قسم ثان، زمام قرية محلة مرحوم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة حضانة طفولة مبكرة.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1768 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3709 متر مربع، ضمن القطع أرقام A/193، A/197،A/253،من 50، وA/43 بحوض الشرقى التحتانى نمرة (4) زمام قرية زاوية بمم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق أوضاع مركز شباب زاوية بمم المقام عليها.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1770 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 168 متر مربع، زمام قرية الخيام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لإقامة وحدة إطفاء.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1771 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 11170 متر مربع، ضمن القطع أرقام A/258، B/258،C/258، D/258، E/258، F/258، G/258 H/258، K/258، وM/258 بحوض داير الناحية البحرى نمرة (26) زمام قرية سمادون، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الش باب والرياضة بالمحافظة، لتوفيق أوضاع مركز شباب سمادون المقام عليها.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1772 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 560 متر مربع ضمن أرض ترعة فرع الجزيرة الملغاة زمام قرية الشوكا، ناحية قرية سالمون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة لإقامة مجمع خدمات زراعية.

