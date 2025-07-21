أخبار مصر: موعد إعلان نتيجة الثانوية 2025، حقيقة إصابة أنغام بسرطان الثدي، صرف مرتبات يوليو، مفاجأة حول تصريف مياه سد النهضة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات.

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025، اعتبارًا من اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية.

أعلن الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مستوى التخزين الكامل فى سد النهضة الإثيوبي وصل أمس الأحد، إلى مقدار 60 مليار متر مكعب من المياه بمنسوب 638 مترا.

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد لحظة قصف الاحتلال الصهيوني منطقة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، بالطائرات الحربية.

انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات حول إصابة المطربة أنغام بسرطان الثدي، وسفرها إلى خارج مصر لتلقي العلاج، حيث أثارت تلك الشائعة حالة من الجدل بين جمهورها ومحبيها.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الإثنين، ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أعدت خطة للسيطرة على قطاع غزة بديلة لفكرة "المدينة الإنسانية".

تبدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظائف في البريد المصري لعام 2025 في عدة محافظات اليوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء ١٣ أغسطس المقبل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال نحو 3 ساعات.

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل مصفف الشعر المعروف باسم "زين" بعد التحقيق معه في واقعة الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله تصفيف شعر الفنانات لأسباب دينية، وتسبب ذلك في جدل واسع، خاصة بعدما ذكَر الفنانة أسماء جلال بالاسم في حديثه عن مشروعية عمله.

يتوجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٥، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، في مستهل جولة تشمل خمس دول بغرب إفريقيا (نيجيريا - بوركينا فاسو - النيجر - مالي - السنغال)، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة إصابة طالبة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، عقب سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة المرج من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار مخصوص لنقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان، حيث تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان اليوم الإثنين.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتذار نادي الهلال السعودي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي ستقام في هونج كونج في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

يواصل المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ، حملات الدعاية الانتخابية، تمهيدا لانتخاب 200 عضوا، بينهم 100 بنظام القائمة المغلقة، و100 بنظام الانتخاب الفردي، فضلا عن 100 يعينهم رئيس الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعة الماضية القوائم النهائية لمرشحي 2025.

قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في اتهامها بالتعدي على قيم المجتمع.

أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي أنه "سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم".

تصدر اسم النجمة أنغام، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء تفيد بإصابتها بسرطان الثدي وهو ما نفته المطربة في بيان رسمي لها.

دعت السفارة الأمريكية في سوريا، رعاياها للمغادرة برا إلى الأردن، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يشهد اليوم الإثنين الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات افتتاح معمل المحاكاة، بمقر معهد الإسماعيلية الفني الصحي، إلى جانب جولة في عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الملعب التونسي اليوم الإثنين، في أولى لقاء الأحمر الودية في معسكر الفريق بتونس ضمن إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

عبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بتكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أكد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ثلث سكان غزة مجبرون على البقاء بدون طعام لعدة أيام في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

حدد مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال الجلسات العامة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.

كشفت صحيفة "لوموند" أن فلاديمير زيلينسكي يتعمد إخفاء الحصيلة الحقيقية للقتلى في جيشه، والخسائر الفادحة التي تتكبدها قواته في مواجهة روسيا.

تواصل فرق الإنقاذ النهري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، جهودها في البحث عن جثمان شاب عشريني، غرق في مياه نهر النيل أسفل كوبري سمنود الملاحي أمام حديقة الطفل، أثناء خروجه في نزهة مائية برفقة 4 من أصدقائه.

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