أخبار مصر: موعد إعلان نتيجة الثانوية 2025، حقيقة إصابة أنغام بسرطان الثدي، صرف مرتبات يوليو، مفاجأة حول تصريف مياه سد النهضة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات
كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات.
رسميًا، بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدني للأجور
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025، اعتبارًا من اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية.
شراقي يكشف مفاجأة حول تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي
أعلن الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مستوى التخزين الكامل فى سد النهضة الإثيوبي وصل أمس الأحد، إلى مقدار 60 مليار متر مكعب من المياه بمنسوب 638 مترا.
قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة (فيديو)
تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد لحظة قصف الاحتلال الصهيوني منطقة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، بالطائرات الحربية.
أنغام تصدر بيانًا رسميًا لكشف حقيقة مرضها
انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات حول إصابة المطربة أنغام بسرطان الثدي، وسفرها إلى خارج مصر لتلقي العلاج، حيث أثارت تلك الشائعة حالة من الجدل بين جمهورها ومحبيها.
القاهرة تصل إلى 40، درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الإثنين، ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
حال فشل المفاوضات، إسرائيل تضع خطة السيطرة على غزة خلال 60 يوما
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أعدت خطة للسيطرة على قطاع غزة بديلة لفكرة "المدينة الإنسانية".
اليوم، استكمال امتحانات المتقدمين لشغل وظائف البريد المصري
تبدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظائف في البريد المصري لعام 2025 في عدة محافظات اليوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء ١٣ أغسطس المقبل.
الدفاع الروسية تعلن تدمير 43 مسيرة أوكرانية في 3 ساعات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال نحو 3 ساعات.
إخلاء سبيل مصفف شعر أسماء جلال في واقعة فيديو الاعتزال
أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل مصفف الشعر المعروف باسم "زين" بعد التحقيق معه في واقعة الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله تصفيف شعر الفنانات لأسباب دينية، وتسبب ذلك في جدل واسع، خاصة بعدما ذكَر الفنانة أسماء جلال بالاسم في حديثه عن مشروعية عمله.
وزير الخارجية يتوجه إلى نيجيريا في مستهل جولة بغرب أفريقيا
يتوجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٥، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، في مستهل جولة تشمل خمس دول بغرب إفريقيا (نيجيريا - بوركينا فاسو - النيجر - مالي - السنغال)، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
الأمن يحقق في واقعة سقوط طالبة من شرفة مسكنها بالمرج
تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة إصابة طالبة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، عقب سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة المرج من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.
اليوم، تشغيل قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة لبلادهم
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار مخصوص لنقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان، حيث تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان اليوم الإثنين.
رسميا، انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتذار نادي الهلال السعودي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي ستقام في هونج كونج في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.
هل يحق لعضو الشيوخ العودة لعمله في الحكومة بعد انقضاء مدة المجلس؟
يواصل المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ، حملات الدعاية الانتخابية، تمهيدا لانتخاب 200 عضوا، بينهم 100 بنظام القائمة المغلقة، و100 بنظام الانتخاب الفردي، فضلا عن 100 يعينهم رئيس الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعة الماضية القوائم النهائية لمرشحي 2025.
حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في التجمع
قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في اتهامها بالتعدي على قيم المجتمع.
الداخلية السورية: الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات
أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي أنه "سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم".
من البنكرياس لسرطان الثدي، الأزمات الصحية لـ أنغام بين الحقيقة والشائعات
تصدر اسم النجمة أنغام، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء تفيد بإصابتها بسرطان الثدي وهو ما نفته المطربة في بيان رسمي لها.
السفارة الأمريكية في سوريا تدعو رعاياها للمغادرة برا إلى الأردن
دعت السفارة الأمريكية في سوريا، رعاياها للمغادرة برا إلى الأردن، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وزير الصحة يتفقد مستشفيات الإسماعيلية اليوم
يشهد اليوم الإثنين الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات افتتاح معمل المحاكاة، بمقر معهد الإسماعيلية الفني الصحي، إلى جانب جولة في عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.
أبرزها الأهلي ضد الملعب التونسي، مواعيد المباريات الودية اليوم الإثنين
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الملعب التونسي اليوم الإثنين، في أولى لقاء الأحمر الودية في معسكر الفريق بتونس ضمن إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.
رسالة مؤثرة من أشرف عبد الباقي لزوجته خلال تكريمه بالقومي للمسرح (فيديو)
عبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بتكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
برنامج الأغذية العالمي: ثلث سكان قطاع غزة يموتون جوعا تحت قناصة ومدفعية الاحتلال
أكد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ثلث سكان غزة مجبرون على البقاء بدون طعام لعدة أيام في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
موقف طلاب امتحانات "الدور الثاني" من التقدم لأداء اختبارات القدرات
وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.
حالات الإخلاء الفوري لوحدات بقانون الإيجار القديم
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال الجلسات العامة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.
لا يوجد أماكن للدفن، "لوموند" تكذب زيلينسكي وتكشف حجم خسائر القوات الأوكرانية
كشفت صحيفة "لوموند" أن فلاديمير زيلينسكي يتعمد إخفاء الحصيلة الحقيقية للقتلى في جيشه، والخسائر الفادحة التي تتكبدها قواته في مواجهة روسيا.
غرق شاب ونجاة 4 إثر انقلاب مركب في نهر النيل بالغربية (فيديو)
تواصل فرق الإنقاذ النهري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، جهودها في البحث عن جثمان شاب عشريني، غرق في مياه نهر النيل أسفل كوبري سمنود الملاحي أمام حديقة الطفل، أثناء خروجه في نزهة مائية برفقة 4 من أصدقائه.
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