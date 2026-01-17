السبت 17 يناير 2026
اقتصاد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار الحديد
أسعار الحديد
أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، صباح اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026 وسط ثبات في أسعار الخامات عالميا واستقرار نسبي في سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات  المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء) والشركات المنتجة.

أسعار الحديد على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري  نحو35923.26 جنيهًا، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 37231.07  جنيهًا على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلي

• حديد بشاي: سجل سعر الطن  33,700 جنيه.
•حديد المصريين:  33,500 جنيه للطن.
•حديد المراكبي:  33,000 جنيه للطن.
•حديد العشري:  32,000 جنيه للطن. 

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد وأهميته في السوق

يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الحديد الاستثماري:

ويُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره لدى عدد كبير من الشركات.

حديد الشركات الكبرى:

مثل حديد عز وبشاي والمصريين، ويتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًا
• تكلفة الإنتاج والطاقة
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب من شركات المقاولات
• حجم المعروض في السوق المحلية

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

