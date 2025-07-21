الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنغام تصدر بيانًا رسميًا لكشف حقيقة مرضها

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات حول إصابة المطربة أنغام بسرطان الثدي، وسفرها إلى خارج مصر لتلقي العلاج، حيث أثارت تلك الشائعة حالة من الجدل بين جمهورها ومحبيها.

وأصدر المكتب الإعلامي للمطربة أنغام بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية التي أصابتها عقب إحيائها حفلًا غنائيا بمدينة العلمين.

وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

 

وأضاف البيان، أن أنغام سوف تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد.

 

من جانب آخر، افتتحت النجمة أنغام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة ورفع حفلها شعار كامل العدد.  

حفل أنغام في العلمين الجديدة

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها بقيادة المايسترو هاني فرحات ومنهم أغنية أنت مين، أكتب لك تعهد وغيرهم من الأغاني الأخرى. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة -المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنغام مرض انغام المطربة انغام

مواد متعلقة

الموسيقار محمد علي سليمان يكشف حقيقة إصابة المطربة أنغام بالسرطان

أحمد سعد وروبي يؤديان وصلة رقص على أنغام أغنية "تاني" (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات

الموسيقار محمد علي سليمان يكشف حقيقة إصابة المطربة أنغام بالسرطان

شراقي يكشف مفاجأة حول تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 42، ثريا في صدمة بعد اكتشافها وجود أخ لها من والدها

طن اليوريا العادي يرتفع 1300 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

إخلاء سبيل مصفف شعر أسماء جلال في واقعة فيديو الاعتزال

حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في التجمع

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 21 يوليو 2025

حالات يُمنع فيها خروج المريض النفسي من المنشآت الصحية وفقا للقانون

طرق صيانة نظام المكابح في السيارات للحفاظ على السلامة

حالات الإخلاء الفوري لوحدات بقانون الإيجار القديم

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة ونظام البكالوريا والعام الدراسي المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية