ثقافة وفنون

"سيكو سيكو" يحصد جائزة الفيلم المفضل بحفل Joy Awards

حصد فيلم “سيكو سيكو” جائزة الفيلم المفضل بحفل جوائز Joy Awards 2026.

وحرص طه الدسوقي أثناء استلام الجائزة على مشاركة الجائزة مع شريكه عصام عمر ومؤلف الفيلم محمد الدباح.

فيلم سيكو سيكو

فيلم “سيكو سيكو” بطولة  عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة، وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

حفل Joy awards 

وشارك عدد كبير من النجوم المصريين على السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على الحضور لحفل Joy awards هذا العام: أمينة خليل، حسن الرداد، حمادة هلال، منة شلبي برفقة زوجها، محمد ورامي إمام، أحمد مالك، آية سماحة، هاني رمزي وزوجته، حنان مطاوع وزوجها، دنيا سمير غانم، صفية العمري، ولبلبة.

كما حضر كل من بشرى، غادة عبد الرازق، مي عمر ومحمد سامي، عمرو مصطفى، باسم يوسف، فيفي عبده وابنتها، ماجد المصري وزوجته، وأكرم حسني، نادية الجندي، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، عمرو أديب، محمد إمام، هيثم شاكر، إنجي علاء، وهنا الزاهد وغيرهم العديد من النجوم.

كما شهدت السجادة البنفسجية حضور عدد كبير من النجوم العالميين، وكان على رأسهم: الممثلة البريطانية بوبي ميلي براون والممثلان الكوريان لي بيونغ هون ولي جون جي والممثلة التركية توبا، والممثل الأمريكي أوسكار ايزاك والمغنية العالمية كيتي بيري وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة.

