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خارج الحدود

قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة (فيديو)

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على جنوب دير البلح، فيتو

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد لحظة قصف الاحتلال الصهيوني منطقة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، بالطائرات الحربية.

 

وأفادت وسائل الإعلام بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر الديك في سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وبلدة سعير شمال  الخليل.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت، بشن جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي على جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم إلي 104 أشخاص، بينهم 78 من طالبي المساعدات.


صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع


في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة صباح أمس السبت إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

 

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

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دير البلح كفر الديك الضفة الغربية الخليل

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