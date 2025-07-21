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حوادث

إخلاء سبيل مصفف شعر أسماء جلال في واقعة فيديو الاعتزال

أسماء جلال، فيتو
أسماء جلال، فيتو

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل مصفف الشعر المعروف باسم "زين" بعد التحقيق معه في واقعة الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله تصفيف شعر الفنانات لأسباب دينية، وتسبب ذلك في جدل واسع، خاصة بعدما ذكَر الفنانة أسماء جلال بالاسم في حديثه عن مشروعية عمله.

إخلاء سبيل مصفف شعر أسماء جلال 


وكانت أسماء جلال قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد مصفف شعرها السابق، معتبرة تصريحاته إساءة لها ومطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما استجابت له الجهات الأمنية سريعًا.

وكان مصفف الشعر زين قد نشر عبر حسابه على تيك توك، فيديو يعلن فيه ترك المجال الفني نهائيا، وقال مصفف شعر الفنانات في الفيديو: قلت أنا إيه اللي بعمله في نفسي ده؟! تخيلت إني بلمس شعر أسماء جلال وغيرها من الممثلات طول الوقت.. قلت يا ترى الشغل ده حلال ولا حرام؟ وقررت إني لازم أسيب الشغل ده.

واستكمل زين حديثه، عن هذا الأمر حيث قال إنه بالفعل اتخذ القرار وترك المجال الفني بطريقة ودية، مؤكدا أنه يسعى للبدء من جديد بمشروع طالما حلم به، قائلا: هفتح براند ملابس.. حاجة أتاجر فيها بالحلال.. كفاية لحد كده شغل في الوسط الفني، وابدأ الحاجة اللي كان نفسي فيها من زمان.

 

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مصفف الشعر زين الفنانة أسماء جلال اسماء جلال

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