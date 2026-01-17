في شهر شعبان، مولد الحسين بن علي وزواج النبي ﷺ من حفصة بنت عمر

18 حجم الخط

شهد شهر شعبان العديد من الأحداث التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشهر شعبان هو الشهر الثامن في التقويم الإسلامي، وجاءت تسمية شهر شعبان كباقي الشهور العربية يعود لعصرِ ما قبل الإسلام، وسمى بـشعبان لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها فى شهر رجب، وقد حصل خلال شهر شعبان - كما هو شأن سائر الشهور - عدد من الأحداث، وسنستعرض هنا مولد الحسين بن علي وزواج النبي من حفصة بنت عمر في شعبان

فرض الصيام

وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة النبوية كان فرض صوم شهر رمضان، والصحيح أنه لم يُفرض قبله صوم، وقد فرض في أول الأمر على التخيير، ثم نسخ بالإلزام، كما هو شأن التشريع، فكلما ازداد الإسلام ظهورا بالمدينة وقوي اليقين به واطمأنت إليه النفوس ازدادت الفرائض وتتابعت.

تحويل القبلة

وفي منتصف شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة النبوية كان تحويل القبلة، وقد ترجمت حادثة تحويل القبلة كامل انقياد الصحابة، رضوان الله عليهم، لأوامر الله ورسوله وتسليمهم المطلق، فقد ورد في صحيح البخاري: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.



زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر

وفي شهر شعبان من السنة الثالثة للهجرة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذلك بعد انقضاء عدتها من زوجها خنيس بن حذافة بن قيس القرشي السهمي، الذي استشهد بأحد.

وكان والدها عمر عرض على أبي بكر الزواج منها فلم يجبه، ثم على عثمان فأعرض عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ذلك،



ولدت أم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله عنها، قبل البعثة بخمس سنوات، من أمها زينب بنت مظعون القرشية الجمحية، وكانت حفصة إحدى السابقات إلى الإسلام، كما كانت قانتة عابدة، مكثرة من الصيام والقيام والصدقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها مرة فأمره جبريل بأن يراجعها، قائلا: "إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة" وتوفيت سنة واحد وأربعين للهجرة.

مولد الحسين بن علي

وفي شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة النبوية، ولد سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة، الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكان لما ولد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأذّن في أذنيه، ويروى أن النبي كان يصطحب معه الحسين إلى المسجد، وكان يقبله ويداعبه كثيرا.

شارك الحسين بن علي في عدد من الفتوح، كما شارك مع أبيه في معركتي الجمل وصفين، والتزم بالصلح الذي عقد أخوه الحسن مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان، طوال حياة الأخير، لكنه رفض بيعة يزيد بن معاوية، ثم خرج إلى الكوفة حيث أنصاره، وبطلب منهم، لكن والي يزيد على الكوفة وهو عبيد الله بن زياد، أرسل جيشا يعترض الحسين، وبعد مفاوضات باءت بالفشل قتل الحسين رضي الله عنه، وقتل معه عشرات من أنصاره ومن بينهم جماعة من أهل بيته.

غزوة بني المصطلق

وفي شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة كانت غزوة بني المصطلق، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ضرار، وهو رئيس بني المصطلق، ومعه بعض من قبائل العرب خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي ليطلع له على حقيقة الخبر، فلقي بريدةُ الحارثَ بن أبي ضرار وكلمه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره الخبر، فخرج إليهم

والتقى الجمعان عند موضع يسمى المريسيع، وبه عرفت الغزوة، فكانت تدعى غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق.



وفي هذه الغزوة انكشف عداء المنافقين للإسلام، ووقعت فيها حادثة الإفك، وفيها قال عبد الله بن أبي قولته المشهورة، وذلك أن جهنيا حليفا للأنصار يدعى سنان بن وبر كان في واردة مع غفاري أجير لعمر بن الخطاب يدعى جهجاه بن مسعود، واختصم سنان وجهجاه، فاستصرخ الأول الانصار واستصرخ الثاني المهاجرين، فغضب ابن أبي، وقال: أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

ونقل زيد بن أرقم رضي الله عنه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن أبي الذي نفى الأمر، ولكن الوحي نزل بتصديق مقالة زيد، حيث نزل قوله تعالى: (يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

