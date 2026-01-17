الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

في شهر شعبان، مولد الحسين بن علي وزواج النبي ﷺ من حفصة بنت عمر

مولد الحسين بن علي
مولد الحسين بن علي وزواج النبي من حفصة بنت عمر في شعبان
18 حجم الخط

 شهد شهر شعبان العديد من الأحداث التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشهر شعبان هو الشهر الثامن في التقويم الإسلامي، وجاءت تسمية شهر شعبان كباقي الشهور العربية يعود لعصرِ ما قبل الإسلام، وسمى بـشعبان لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها فى شهر رجب، وقد حصل خلال شهر شعبان - كما هو شأن سائر الشهور - عدد من الأحداث، وسنستعرض هنا مولد الحسين بن علي وزواج النبي من حفصة بنت عمر في شعبان 

فضائل شهر شعبان في السنة النبوية
مولد الحسين بن علي وزواج النبي من حفصة بنت عمر في شعبان

 

فرض الصيام

وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة النبوية كان فرض صوم شهر رمضان، والصحيح أنه لم يُفرض قبله صوم، وقد فرض في أول الأمر على التخيير، ثم نسخ بالإلزام، كما هو شأن التشريع، فكلما ازداد الإسلام ظهورا بالمدينة وقوي اليقين به واطمأنت إليه النفوس ازدادت  الفرائض وتتابعت.

 

تحويل القبلة

وفي منتصف شهر شعبان من  السنة الثانية للهجرة النبوية كان تحويل القبلة، وقد ترجمت حادثة تحويل القبلة كامل انقياد الصحابة، رضوان الله عليهم، لأوامر الله ورسوله وتسليمهم المطلق، فقد ورد في صحيح البخاري: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
 

زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر

وفي شهر شعبان من السنة الثالثة للهجرة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذلك بعد انقضاء عدتها من زوجها خنيس بن حذافة بن قيس القرشي السهمي، الذي استشهد بأحد.

وكان والدها عمر عرض على أبي بكر الزواج منها فلم يجبه، ثم على عثمان فأعرض عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ذلك،
 
ولدت أم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله عنها، قبل البعثة بخمس سنوات، من أمها زينب بنت مظعون القرشية الجمحية، وكانت حفصة إحدى السابقات إلى الإسلام، كما كانت قانتة عابدة، مكثرة من الصيام والقيام والصدقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها مرة فأمره جبريل بأن يراجعها، قائلا: "إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة" وتوفيت سنة واحد وأربعين للهجرة.

 

مولد الحسين بن علي

وفي شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة النبوية، ولد سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة، الحسين بن علي رضي الله عنهما، وكان لما ولد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأذّن في أذنيه، ويروى أن النبي كان يصطحب معه الحسين إلى المسجد، وكان يقبله ويداعبه كثيرا.

شارك الحسين بن علي في عدد من الفتوح، كما شارك مع أبيه في معركتي الجمل وصفين، والتزم بالصلح الذي عقد أخوه الحسن مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان، طوال حياة الأخير، لكنه رفض بيعة يزيد بن معاوية، ثم خرج إلى الكوفة حيث أنصاره، وبطلب منهم، لكن والي يزيد على الكوفة وهو عبيد الله بن زياد، أرسل جيشا يعترض الحسين، وبعد مفاوضات باءت بالفشل قتل الحسين رضي الله عنه، وقتل معه عشرات من أنصاره ومن بينهم جماعة من أهل بيته.

 

 

 

 

أبرز الأحداث التي وقعت في عهد النبي في شعبان
مولد الحسين بن علي وزواج النبي من حفصة بنت عمر في شعبان

 

 

txt

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

txt

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

 

غزوة بني المصطلق

وفي شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة كانت غزوة بني المصطلق، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ضرار، وهو رئيس بني المصطلق، ومعه بعض من قبائل العرب خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي ليطلع له على حقيقة الخبر، فلقي بريدةُ الحارثَ بن أبي ضرار وكلمه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره الخبر، فخرج إليهم
والتقى الجمعان عند موضع يسمى المريسيع، وبه عرفت الغزوة، فكانت تدعى غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق. 
 

وفي هذه الغزوة انكشف عداء المنافقين للإسلام، ووقعت فيها حادثة الإفك، وفيها قال عبد الله بن أبي قولته المشهورة، وذلك أن جهنيا حليفا للأنصار يدعى سنان بن وبر كان في واردة مع غفاري أجير لعمر بن الخطاب يدعى جهجاه بن مسعود، واختصم سنان وجهجاه، فاستصرخ الأول الانصار واستصرخ الثاني المهاجرين، فغضب ابن أبي، وقال: أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

ونقل زيد بن أرقم رضي الله عنه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن أبي الذي نفى الأمر، ولكن الوحي نزل بتصديق مقالة زيد، حيث نزل قوله تعالى: (يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهر شعبان مولد الحسين زواج النبي من حفصة غزوة بني المصطلق تحويل القبلة فرض الصيام

مواد متعلقة

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

عمرو محمود ياسين: مصر حققت المركز الرابع بأمم أفريقيا رغم صعوبات صلاح ومرموش

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

طارق عبد العظيم نقيبًا لـ"فرعية المحامين" ببني سويف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في شهر شعبان، مولد الحسين بن علي وزواج النبي ﷺ من حفصة بنت عمر

إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

يمتلك خامة صوتية فائقة وإحساسًا عميقًا، محمد وفيق يتألق في برنامج دولة التلاوة

المزيد
الجريدة الرسمية