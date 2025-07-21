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خارج الحدود

السفارة الأمريكية في سوريا تدعو رعاياها للمغادرة برا إلى الأردن

أحداث السويداء، فيتو
أحداث السويداء، فيتو

دعت السفارة الأمريكية في سوريا، رعاياها للمغادرة برا إلى الأردن، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت السفارة الأمريكية في سوريا، أنه توجد ممرات إنسانية مفتوحة من منطقة السويداء إلى دمشق والمعابر الحدودية.

 

الاشتباكات بين العشائر والدروز في السويداء


يذكر أن الاشتباكات المسلحة بين الطرفين جاءت على خلفية توترات أمنية متصاعدة في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة العنف وتهديد الاستقرار في الجنوب السوري.

وتعد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، واحدة من أكثر المناطق حساسية في الجغرافيا السورية، خصوصًا في ظل الفراغ الأمني والتداخلات العشائرية والطائفية.

مفاوضات لتبادل المحتجزين في السويداء


وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن مفاوضات محتملة لتبادل المحتجزين، في ظل تصاعد حدة المواجهات خلال الأيام الماضية، إلا أن المصادر الرسمية السورية قطعت الشك باليقين ونفت حدوث أي تبادل حتى الآن.

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السويداء السفارة الأمريكية في سوريا سوريا الأردن دمشق

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