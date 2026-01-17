الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة وتكشف مناطق سقوط الأمطار

18 حجم الخط

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارًا نسبيًا في الحالة الجوية خلال الفترة الحالية على أغلب الأنحاء، مع تباين واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

20 درجة على القاهرة و25 جنوب الصعيد

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة تسجل نحو 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجة مئوية واحدة.

انخفاض حاد ليلًا يصل إلى 7 درجات

وأشار إلى أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، قد يصل إلى 7 درجات مئوية في بعض المناطق، ما يعكس حالة من التذبذب الحراري الواضح بين فترتي النهار والليل، وهو ما يستدعي توخي الحذر خاصة في الساعات المتأخرة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات

ولفت القياتي إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري، بينما قد تشهد القاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة وضعيفة وغير مؤثرة، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء قد يشهد فرصًا جديدة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية

وأوضح عضو هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية تُعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الأيام، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والصحراوية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، مؤكدًا أنها تبدأ في التلاشي تدريجيًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

نصيحة الأرصاد للمواطنين

ونبّه القياتي المواطنين إلى ضرورة الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، وارتداء ملابس مناسبة لبرودة الطقس ليلًا، خاصة لكبار السن والأطفال، في ظل استمرار التفاوت الحراري خلال الأيام المقبلة.

