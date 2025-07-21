وزير الخارجية يتوجه إلى نيجيريا في مستهل جولة بغرب أفريقيا

يتوجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٥، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، في مستهل جولة تشمل خمس دول بغرب إفريقيا (نيجيريا - بوركينا فاسو - النيجر - مالي - السنغال)، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيجيريا



ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية في نيجيريا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسئولين النيجيريين، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض التكتلات الإقليمية، ومجتمع الأعمال النيجيري، وأعضاء الجالية المصرية في نيجيريا.

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيجيريا



يرافق وزير الخارجية في جولته الأفريقية 30 من رؤساء وممثلي كبرى الشركات المصرية في القطاعات المختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية.

وتأتي الجولة في إطار الحرص على مواصلة الانخراط الفعال بالقارة الأفريقية، وترسيخ أواصر الشراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في القارة.

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