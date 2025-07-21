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حوادث

حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في التجمع

هدير عبد الرازق،
هدير عبد الرازق، فيتو

قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في اتهامها بالتعدي على قيم المجتمع.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قد قررت إخلاء سبيل طليق البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالتعدي عليها بالضرب في الفيديو الشهير داخل شقته بالقاهرة الجديدة بضمان محل إقامته.


القبض علي هدير عبد الرازق وطليقها

وألقت أجهزة الأمن ، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

 

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

النيابة تباشر التحقيق وتنتظر تقرير الأدلة الرقمية

ومن المقرر أن تُعرض هدير عبد الرازق وزوجها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الأطراف المعنية بالفيديو المنتشر، في انتظار تقرير فني من الأدلة الجنائية حول مدى صحة المقاطع المتداولة، والتأكد من نسبتها لهدير أو الطرف الآخر.

مواقع التواصل تشتعل وانقسام في الرأي العام

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

 

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بالتجمع الخامس إبتزاز الكترونى هدير عبد الرازق

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