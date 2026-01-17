السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

 

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

طقس المنيا اليوم السبت، شبورة صباحية وشديد البرودة ليلا

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.


حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية