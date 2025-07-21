الأمن يحقق في واقعة سقوط طالبة من شرفة مسكنها بالمرج

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة إصابة طالبة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، عقب سقوطها من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة المرج من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتناقش أجهزة المباحث شهود العيان.



وذلك عقب أن تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط فتاة من الطابق الثاني بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.



وأشارت التحريات الأولية من خلال استجواب أسرة الطالبة، إلى أنه تبين أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، وأقدمت على القفز من "البلكونة" بعدما شاهدت والدها يتعدى بالضرب على شقيقتها داخل الشقة، فخشيت أن يطالها الأمر نفسه، فقفزت محاولة الهرب، ما أدى لإصابتها بكسور وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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