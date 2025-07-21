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أخبار مصر

اليوم، استكمال امتحانات المتقدمين لشغل وظائف البريد المصري

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

تبدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظائف في البريد المصري لعام 2025 في عدة محافظات اليوم الإثنين الموافق ٢١ يوليو الجاري، وتستمر حتى الأربعاء ١٣ أغسطس المقبل.


وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يُكتفى بإحضار صحيفة الحالة الجنائية التي سبق رفعها على بوابة الوظائف الحكومية ضمن مستندات التقديم، وذلك للاطلاع فقط، ولا يُشترط استخراج صحيفة جديدة.

ووجه الجهاز أنه لا داعي لاستخراج صحيفة حالة جنائية جديدة في حال فقدان النسخة السابقة.

 مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025


يسدل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الستار على مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025، وذلك بإجراء آخر الاختبارات الالكترونية للمتقدمين للوظائف، وذلك في محافظات المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر. 

وأعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك في المحافظات المتبقية، وهي: المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر،  من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر رابط هنا 

عدد المتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

وتعد مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025 واحدة من أضخم مسابقات التوظيف التي نظمها الجهاز، والتي تم الإعلان عنها في يناير ٢٠٢٤، وشهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المتقدمين حاجز الـ ٢٦٠ ألف متقدم من مختلف المحافظات لشغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وكانت الموافقة الأصلية على المسابقة تنص على شغل ٢٧٠٠ وظيفة موزعة بواقع ٩٠٠ وظيفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات متتالية، إلا أن الجهاز، وإزاء الإقبال الكبير والعدد الضخم من المتقدمين، حصل على موافقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاختيار العدد الكامل دفعة واحدة، بحيث يتم تعيين ٢٧٠٠ ناجح من المتقدمين في هذه المسابقة.

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