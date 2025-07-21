من البنكرياس لسرطان الثدي، الأزمات الصحية لـ أنغام بين الحقيقة والشائعات

تصدر اسم النجمة أنغام ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء تفيد بإصابتها بسرطان الثدي وهو ما نفته المطربة في بيان رسمي لها.

مرض أنغام

وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

وأضاف البيان، أن أنغام سوف تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد.

وبعد شائعة إصابة أنغام بسرطان الثدي، ترصد فيتو من خلال السطور التالية، أبرز أزمات أنغام الصحية والتي أثارت قلق جمهورها بشكل كبير وقتها.

أنغام من الفنانات اللاتي واجهن أزمات صحية صعبة خلال مشوارها الفني أثارت قلق محبيها، خاصة أنها تعرضت لأزمتين في عام واحد، ومنهم أزمة مكثت فيها بالمستشفى فترة، أجرت خلالها عملية جراحية بالأمعاء.

وفي عام 2022، أثارت أنغام قلق الجمهور بشكل كبير بعد دخولها إلى المستشفى لإجراء جراحة دقيقة، حيث إنها كانت تعاني من التصاقات في الأمعاء وانسداد معوي، وهو ما استلزم خضوعها لعملية جراحية.

وفي نفس العام، خضعت أنغام لعملية جراحية أخرى في الكتف بسبب مشكلات متعددة في الأوتار.

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