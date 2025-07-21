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خارج الحدود

الدفاع الروسية تعلن تدمير 43 مسيرة أوكرانية في 3 ساعات

الدفاعات الروسية،
الدفاعات الروسية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال نحو 3 ساعات.
 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الفترة من الساعة 20:00 إلى 23:20 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 43 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت أن "17 مسيرة سقطت فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 14 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 7 مسيرات فوق أراضي موسكو.. 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

 

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وزارة الدفاع الروسية مقاطعات روسية موسكو طائرة مسيرة أوكرانية

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