الدفاع الروسية تعلن تدمير 43 مسيرة أوكرانية في 3 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال نحو 3 ساعات.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الفترة من الساعة 20:00 إلى 23:20 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 43 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت أن "17 مسيرة سقطت فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 14 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 7 مسيرات فوق أراضي موسكو.. 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

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