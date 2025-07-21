رسميا، انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتذار نادي الهلال السعودي عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي ستقام في هونج كونج في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

بيان رسمي من الاتحاد السعودي

وأرسل نادي الهلال خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتذر فيه عن المشاركة في البطولة بسبب عدم جاهزية الفريق بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 ورغبته في تجنب الإرهاق للاعبيه.

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