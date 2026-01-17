المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

18 حجم الخط

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات نقباء المحامين الفرعيين بعدد من المحافظات فوز عدد من الأسماء بمنصب النقيب، في أجواء انتخابية شهدت مشاركة واسعة من أعضاء الجمعيات العمومية، وسط متابعة من مجلس النقابة العامة.

وأسفرت النتائج الأولية عن فوز أحمد حلمي الشريف بمنصب نقيب محامي سوهاج، وممدوح العيادي نقيبًا لمحامي شمال سيناء، فيما فاز خالد عمار بمنصب نقيب محامي جنوب سيناء. كما فاز أحمد داود بمنصب نقيب محامي شمال القليوبية، ومجدي حافظ نقيبًا لمحامي جنوب القليوبية.



وفي محافظات الصعيد، فاز حازم طه بمنصب نقيب محامي الفيوم، وإبراهيم عبد الرحيم نقيبًا لمحامي الإسماعيلية، بينما فاز أحمد البدراوي بمنصب نقيب محامي جنوب أسيوط، ومحمد الجاحر نقيبًا لمحامي شمال أسيوط، إلى جانب فوز مجدي رسلان بمنصب نقيب محامي المنيا.

كما أظهرت المؤشرات فوز ياسر أبو هندية بمنصب نقيب محامي دمياط، وماهر حمودة نقيبًا لمحامي المنوفية، ومحمد الهمامي نقيبًا لمحامي البحر الأحمر، ومحمد عمر نقيبًا لمحامي الوادي الجديد.



وفي المحافظات الساحلية والحدودية، فاز أحمد الزلاط بمنصب نقيب المحامين في بورسعيد، فيما فاز أحمد فتحي الصويني بمنصب نقيب محامي قنا، بينما حُسم منصب نقيب محامي الأقصر بالتزكية لصالح الدوشي شاكر.

كما أسفرت النتائج الأولية عن فوز طارق عبدالعظيم بمنصب نقيب محامي بني سويف، على أن تعلن النتائج النهائية عقب اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة بالنقابة.

وأكد عدد من المرشحين الفائزين أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمحامين، والدفاع عن مصالح المهنة، وتعزيز دور النقابة في القضايا المهنية والوطنية

