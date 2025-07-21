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رياضة

أبرزها الأهلي ضد الملعب التونسي، مواعيد المباريات الودية اليوم الإثنين

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الملعب التونسي اليوم الإثنين، في أولى لقاء الأحمر الودية في معسكر الفريق بتونس ضمن إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام الملعب التونسي 

ومن المقرر أن يواجه الملعب التونسي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء. 

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في تونس

وأعلن الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، إذاعة جميع مباريات الفريق الودية، المقرر أن يخوضها الأحمر خلال معسكر في تونس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الملعب التونسي، على أن يواجه فريق البنزرتي التونسي يوم الجمعة المقبل. 

فيما تخوض بعض الأندية الأوروبية تجاربها الودية استعدادا للموسم الجديد.

 

مباريات ودية دولية

لاس بالماس ضد برايتون   8 مساءً

شارلروا ضد مارسيليا     7 مساءً

ناجاساكي ضد ريال سوسيداد   8 مساءً

سبورتينج لشبونة ضد سندرلاند  10 مساءً

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