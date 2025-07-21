اليوم، تشغيل قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة لبلادهم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار مخصوص لنقل الإخوة السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان، حيث تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان اليوم الإثنين.

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحا ويصل أسوان الساعة 11:00 مساء طبقًا للجدول المرفق، على أن يعود بقطار رقم 1945 (ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب غدا الثلاثاء، حيث يتحرك من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقًا للجدول المرفق.

ويأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله إلى ميناء السد العالى النهري.

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