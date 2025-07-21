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خارج الحدود

حال فشل المفاوضات، إسرائيل تضع خطة السيطرة على غزة خلال 60 يوما

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أعدت خطة للسيطرة على قطاع غزة بديلة لفكرة "المدينة الإنسانية".


وقالت المصادر للقناة 12 الإسرائيلية إن الخطة التي قدمها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تتضمن السيطرة على مساحة أكبر بكثير من الأراضي في غزة، والاستعداد بشكل أوسع حول المحاور.

وأكدت المصادر أن "خطة السيطرة على غزة" تحظى بقبول واسع بين الوزراء الإسرائيليين.

وأشارت المصادر إلى أن خطة السيطرة الجديدة ستطبق حال فشل مفاوضات غزة أو عدم التوصل إلى الاتفاق الشامل الذي يتضمن إنهاء الحرب بعد فترة الـ 60 يوما.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد قالت مساء أمس، إن الوسطاء وإسرائيل لا يزالون بانتظار رد حماس على اقتراح وقف إطلاق في غزة.

وحسبما نقلت القناة عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين فإن الوسطاء في المفاوضات يعتقدون أن الكرة الآن في ملعب حماس.

وشدد المسئولون على أن على حماس إبداء المرونة في هذه المرحلة، لدفع صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قُدما.

ووفق القناة الإسرائيلية فإن كبار قادة حماس في الدوحة يميلون إلى دعم الاقتراح، لكن لا يوجد حتى الآن رد واضح من قيادة الجناح العسكري في غزة.

وأضافت القناة أن الوسطاء المصريين والقطريين يضغطون على حماس لتقديم رد في أقرب وقت.

وأشارت القناة نقلا عن مسئول أمريكي أن "قادة حماس يتصرفون بعناد. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذه المرة، فستكون المسؤولية كاملة على عاتق حماس".

وأضاف المسؤول أن "قادة حماس هم العقبة في هذه المرحلة، نظرا لعدم تقديمهم ردا واستمرارهم في التمسك بقضايا صغيرة وغير جوهرية".

جدير بالذكر أن خطة "المدينة الإنسانية" التي كشف عنها وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس ويدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقوم على حشر ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني، وربما يصل العدد إلى مليون، في رقعة ضيقة جنوبي قطاع غزة.

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