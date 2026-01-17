إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، أعلنت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» نتائج التقييم النهائي لحلقة اليوم، في أجواء اتسمت بالترقب والتأثر، بعدما جاءت الفوارق بين المتسابقين ضيقة للغاية، ما عكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه المتنافسون.

نتائج التقييم النهائية: منافسة قوية حتى اللحظة الأخيرة

وأسفرت نتائج التقييم عن حصول القارئ أشرف سيف على أعلى مجموع درجات بلغ 274 درجة، يليه القارئ محمود كمال بمجموع 273 درجة، بينما حصل القارئ محمد وفيق على 272 درجة، ليغادر المسابقة بعد حصوله على أقل الدرجات، بفارق نقطة واحدة فقط.

خروج محمد وفيق بعد أداء مشرف ومنافسة متقاربة

وجاء خروج القارئ محمد وفيق من مسابقة «دولة التلاوة» بعد أداء نال إشادات واسعة من لجنة التحكيم، في حلقة كشفت عن تقارب كبير في المستويات، وأكدت أن المنافسة باتت تعتمد على أدق التفاصيل الفنية.

الدكتور أسامة الأزهري: أنتم مواهب ربانية وأنا فخور بكم

وعقّب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على نتيجة الحلقة بكلمات مؤثرة، قائلًا:

«أنا فخور بكم أنتم الثلاثة، أنتم مواهب ربانية»، مؤكدًا أن برنامج «دولة التلاوة» لا يقتصر على كونه مسابقة، بل يمثل خطوة أولى في طريق أكبر.

منتدى جامع لكل أبناء دولة التلاوة

وأوضح وزير الأوقاف أن المسابقة تمثل نواة لتأسيس منتدى كبير يضم كل من شارك في برنامج «دولة التلاوة»، ليكون منصة دائمة لرعاية الأصوات القرآنية، وتنمية المواهب، والحفاظ على المدرسة الأصيلة للتلاوة.

رسالة وزير الأوقاف..«ما زلنا في أول الطريق».. شموس دولة التلاوة تشرق

واختتم الدكتور أسامة الأزهري حديثه بالتأكيد على أن البرنامج ما زال في بداياته، قائلًا:

«ما زلنا في أول الطريق الذي تسطع منه شموس دولة التلاوة»، في رسالة دعم وتشجيع لكل المتسابقين، سواء من واصلوا المنافسة أو غادروها، مؤكدًا أن الرحلة القرآنية لا تنتهي عند نتيجة، بل تبدأ منها.

