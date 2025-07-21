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ثقافة وفنون

رسالة مؤثرة من أشرف عبد الباقي لزوجته خلال تكريمه بالقومي للمسرح (فيديو)

أشرف عبد الباقي،
أشرف عبد الباقي، فيتو

عبر الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بتكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

أشرف عبد الباقي 

وخلال كلمته بالحفل، قال أشرف عبد الباقي: "المسرح المدرسي هو اللي بيطلع كل الناس.. المسرح المدرسي والجامعي فيه كم كبير جدا من الشباب نفسنا ينوروا المسرح.. وبالحديث عن مسرح القطاع الخاص للأسف هو مش موجود.. لما عملنا مشروع يتبعه العرض في التليفزيون دا كان المنفذ.. لكن احنا لما اتربينا كان في 32 فرقة قطاع خاص بتشتغل دلوقتي صفر". 

وتابع: “نتمنى المهرجان دا يكون مؤثر.. ويمكن النهاردة وأنا في المكان دا بنتهز الفرصة لحد شجعني جدا.. وتعب معايا وساعدني جدا، هي مراتي”. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري التي افتتحت اليوم  حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

 

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أشرف عبد الباقي المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح الأوبرا

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