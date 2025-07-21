الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق شاب ونجاة 4 إثر انقلاب مركب في نهر النيل بالغربية (فيديو)

غرق شاب في نهر النيل
غرق شاب في نهر النيل بسمنود، فيتو

تواصل فرق الإنقاذ النهري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، جهودها في البحث عن جثمان شاب عشريني، غرق في مياه نهر النيل أسفل كوبري سمنود الملاحي أمام حديقة الطفل، أثناء خروجه في نزهة مائية برفقة 4 من أصدقائه.

محافظ الغربية: تكثيف العمل بالطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وتلبية مطالب المواطنين

رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

وبحسب شهود عيان، فإن الشاب، "هاني.أ.ح" 18 عاما مقيم بقرية منية سمنود مركز أجا دقهلية، كان يستقل مركبًا صغيرًا بصحبة أربعة من أصدقائه، للتنزه أسفل الكوبري، قبل أن تنقلب المركب فجأة بهم وتسقطهم في المياه.

وتمكن أصدقاء الشاب الأربعة من النجاة والخروج من النهر، بينما اختفى الشاب وسط المياه، ولم يتم العثور، وسط حالة من الحزن والقلق بين ذويه وأهالي القرية.

وتجمهر عدد كبير من الأهالي في موقع الحادث، بانتظار جهود فرق الإنقاذ التي تواصل تمشيط المياه بحثًا عن الجثمان.

وقد طالب الأهالي بسرعة تكثيف جهود البحث، داعين للشاب بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

رئيس جامعة طنطا: بناء جيل واعٍ ومسئول ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

محافظ الغربية: تكثيف العمل بالطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وتلبية مطالب المواطنين

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع "العسلية " بمحافظة الغربية

مديرية أوقاف الغربية تفتتح مسجدين جديدين (صور)

الأكثر قراءة

خريطة عمل لجان الحصر في تعديلات قانون الإيجار القديم

رسميا، انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي

شراقي يكشف مفاجأة حول تصريف المياه من سد النهضة الإثيوبي

غرق شاب ونجاة 4 إثر انقلاب مركب في نهر النيل بالغربية (فيديو)

حجز البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحريات في التجمع

بسبب حفلات الساحل، مصطفي كامل يشطب عضوية 3 أعضاء من نقابة الموسيقيين

ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي في كأس العالم للأندية

طن اليوريا العادي يرتفع 1300 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

حالات الإخلاء الفوري لوحدات بقانون الإيجار القديم

هل يتيح البنك الزراعي التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي؟

حالات تحرم الموظف من الحصول على تقييم ممتاز بتقرير الأداء حسب القانون

طن اليوريا العادي يرتفع 1300 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة ونظام البكالوريا والعام الدراسي المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما أنواع الإفرازات الناقضة للوضوء عند السيدات؟ أمينة الفتوى توضح الخلاف الفقهي

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، دعاء الآباء لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية