غرق شاب ونجاة 4 إثر انقلاب مركب في نهر النيل بالغربية (فيديو)

تواصل فرق الإنقاذ النهري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، جهودها في البحث عن جثمان شاب عشريني، غرق في مياه نهر النيل أسفل كوبري سمنود الملاحي أمام حديقة الطفل، أثناء خروجه في نزهة مائية برفقة 4 من أصدقائه.

وبحسب شهود عيان، فإن الشاب، "هاني.أ.ح" 18 عاما مقيم بقرية منية سمنود مركز أجا دقهلية، كان يستقل مركبًا صغيرًا بصحبة أربعة من أصدقائه، للتنزه أسفل الكوبري، قبل أن تنقلب المركب فجأة بهم وتسقطهم في المياه.

وتمكن أصدقاء الشاب الأربعة من النجاة والخروج من النهر، بينما اختفى الشاب وسط المياه، ولم يتم العثور، وسط حالة من الحزن والقلق بين ذويه وأهالي القرية.

وتجمهر عدد كبير من الأهالي في موقع الحادث، بانتظار جهود فرق الإنقاذ التي تواصل تمشيط المياه بحثًا عن الجثمان.

وقد طالب الأهالي بسرعة تكثيف جهود البحث، داعين للشاب بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

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