يمتلك خامة صوتية فائقة وإحساسًا عميقًا، محمد وفيق يتألق في برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة، شهد برنامج «دولة التلاوة» تألق القارئ المتسابق محمد وفيق، الذي قدّم تلاوة حملت ملامح الموهبة الأصيلة، وحصدت إشادات واسعة من لجنة التحكيم وضيوف الشرف، وسط ملاحظات فنية عكست الحرص على صقل موهبته ودفعه نحو مستويات أعلى من الثبات والتمكن.

الدكتور أسامة الأزهري: خامة صوتية فائقة وإحساس صادق بالقرآن

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن سعادته البالغة بسماع تلاوة محمد وفيق، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «زيّنوا أصواتكم بـ القرآن الكريم»، مؤكدًا أن القارئ يمتلك خامة صوتية فائقة وإحساسًا عميقًا بالآيات، وموجهًا له رسالة تشجيع للاستمرار في التألق.

الشيخ حسن عبد النبي: صوت جميل وأحكام دقيقة بلا أخطاء

من جانبه، أشاد الشيخ حسن عبد النبي بجودة الأداء، مؤكدًا أن صوت محمد وفيق جميل ومريح للأذن، وأن تلاوته جاءت منضبطة تجويديًا دون أي أخطاء في الأحكام، ما يعكس أساسًا علميًا قويًا في القراءة.

الدكتور طه عبد الوهاب: موهبة غير عادية تحتاج إلى ثبات وتنشيط القرار

وأوضح الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، أن القارئ يمتلك صوتًا دافئًا وموهوبًا، وقدّم تلاوة جيدة من الناحية العامة، لكنه أشار إلى ملاحظة فنية تتعلق بوجود رجفة أو خوف أثناء التلاوة.

وأكد ضرورة تنشيط القرار والتركيز عليه، قائلًا إن محمد وفيق يمتلك موهبة غير عادية تحتاج فقط إلى مزيد من الثقة والتمكن.

الشيخ طه النعماني: أحكام منضبطة ولا داعي للخوف

وأكد القارئ الشيخ طه النعماني أن تلاوة محمد وفيق جاءت منضبطة من حيث الأحكام، مشددًا على أنه لا يجب عليه أن يشعر بالخوف أو التردد، لأن أدواته الصوتية والعلمية تؤهله لتقديم أداء أكثر اطمئنانًا وثباتًا في المراحل المقبلة.

الشيخ عمر القزابري: يمتلك موهبة القرّاء الأوائل الكبار

ووصف الشيخ عمر القزابري القارئ محمد وفيق بأنه يمتلك قدرات أكبر مما ظهر في هذه التلاوة، مؤكدًا أن خامته وأدواته تذكّر بملامح موهبة القرّاء الأوائل الكبار، في شهادة تحمل دلالة قوية على المستقبل الواعد للقارئ داخل «دولة التلاوة».

محمد وفيق.. موهبة واعدة تنتظر مزيدًا من الثقة

وبين الإشادات الفنية والتنبيهات البنّاءة، يرسّخ القارئ محمد وفيق مكانته كأحد الأصوات الواعدة في برنامج «دولة التلاوة»، حيث يملك من الموهبة والأدوات ما يؤهله للتقدم بقوة، شريطة تعزيز الثقة بالنفس وتحقيق مزيد من الاستقرار الصوتي في المراحل القادمة.

