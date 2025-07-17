أخبار الحوادث اليوم: إصابة 22 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم.. ضبط مالك محل بالقاهرة بتهمة فبركة فيديو عن ضابط ومجند.. شاب ينهي حياة سائق ببولاق

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قررت النيابة العامة، استدعاء والدي الأطفال الخامسة المتوفيين في قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، من أجل الاستماع لأقوالهما في الواقعة.

تكثف قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط السائق المتهم بإحداث إصابات متفرقة بالفنانة شيماء سيف وتحطيم سيارتها، بعد الاصطدام بها أثناء سيرها على طريق دهشور، اتجاه الواحات بدائرة قسم شرطة أكتوبر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات مراقبة الردار المنتشرة على الطرق لمراقبة الحركة المرورية.

أصيب 22 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة، بعد قيامه بفبركة محتوى مرئي من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، وبثه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وتضليل الرأي العام.

لقيت بائعة خضار مصرعها إثر سقوط كتلة خرسانية ضخمة عليها أثناء تواجدها أسفل أحد العقارات بمنطقة الحي الثامن في مدينة نصر.

شهدت إحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم شقيقان على الاعتداء بالضرب المبرح على شقيقهما الأكبر وسحله أمام زوجته وأطفاله، بسبب خلافات على الميراث، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، وتم نقله إلى العناية المركزة.

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمنزل نجلي وزير البترول السوداني الأسبق والمحيط به بدائرة قسم شرطة الهرم، وجمع كافة التحريات خلال فريق بحث تم تشكيله لتحديد هوية المتهمين بسرقة مبلغ 750 ألف جنيه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل تحرش بطالبة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة العجوزة.

هربت أم فلسطينية وهي تحتضن أبناءها الثلاثة من وسط نيران حريق مفاجئ اندلع داخل شقتها بالطابق الرابع في الحي الـ11 بـ مدينة 6 أكتوبر، بعد لحظات رعب عاشتها الأسرة.



لقي سائق مصرعه وأصيب صيدلي وعامل بإصابات بالغة، بعدما تهجم عليهم شاب في حالة هياج نفسي، طعنهم بسلاح أبيض في منطقة بولاق الدكرور، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة الواقعة.

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي من محور الأوتوستراد كليا لتنفيذ أعمال إصلاح تسريب مياه بالمطلع، خشية حدوث هبوط أرضي بمسار المطلع.

أقام الفنان حسام عزت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار نقابة الموسيقيين بعدم قبول أوراق ترشحه بانتخابات نقابة الموسيقيين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بحمل سلاح أبيض وتهديد المواطنين بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

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