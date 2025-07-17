ضبط مطبعة غير مرخصة في عين شمس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة في منطقة عين شمس بالقاهرة.

ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع مطبوعات تجارية

وكشفت التحريات قيام المتهم بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية دون الحصول على تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق، وذلك بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوة الأمنية المطبعة وتم ضبط صاحبها وبحوزته 28 ألف مطبوع تجاري متنوع.

وأقر المتهم بارتكابه تلك المخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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