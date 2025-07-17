الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على عامل بسلاح أبيض في دار السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بحمل سلاح أبيض وتهديد المواطنين بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدى على عامل بسلاح أبيض بدار السلام

وتبين من الفحص أنه في تاريخ 8 يونيو 2025، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أحد المواطنين عامل – مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

التعدى على عامل بسلاح أبيض بدار السلام

واتهم المُبلغ ثلاثة أشخاص من قاطني ذات المنطقة بالاعتداء عليه. وعلى الفور، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم عصا خشبية، مقبض حديدي، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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