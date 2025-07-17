قررت نيابة شبرا الخيمة ثان، بمحافظة القليوبية، حبس طالب بالصف الثالث الثانوي يُدعى "سيف" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زميله، إثر مشاجرة وقعت بينهما أمام مدرسة محمد بمنطقة بهتيم، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

حبس طالب بالصف الثالث الثانوي لشروعه في قتل زميله بالقليوبية

وكشفت التحقيقات القليوبية أن المتهم سدد عدة طعنات للمجني عليه باستخدام سلاح أبيض، بعد أن رفض الأخير مساعدته في الغش داخل اللجنة، مما تسبب في إصابته بشرخ في الجمجمة، نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتبين من التحريات أن الواقعة تعود إلى مشادة كلامية نشبت داخل اللجنة، تطورت عقب انتهاء الامتحان إلى اعتداء مباشر من الطالب "س" بمشاركة عدد من أصدقائه، حيث انتظروا المجني عليه خارج المدرسة، واعتدوا عليه طعنًا.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في القتل في القضية رقم 19121 لسنة 2025 جنايات شبرا الخيمة ثان، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط خمسة متهمين آخرين شاركوا في الواقعة ولاذوا بالفرار.

وتمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان اختباء المتهم الرئيسي، وألقت القبض عليه، حيث أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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