ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص

تعرضت الراقصة الأرجنتينية جانينا سوليدادا، للتحرش من قبل موظف أثناء توقفها بأحد الشوارع التابعة لقسم شرطة العجوزة ، وتم ضبطه فور تقدم الراقصة ببلاغ لقسم شرطة العجوزة.

وتحرر محضر وجار عرضه على النيابة العامة.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم العجوزة، يفيد بتلقيه بلاغ من الراقصة الأرجنتينية جانينا سوليدادا، مفاده قيام شاب بالتعرض لها وارتكاب فعل خادش للحياء أثناء توقفها بالشارع في منطقة العجوزة.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يبلغ من العمر 25 سنة، موظف بوزارة الثقافة بالسعودية، وتم القبض على المتهم وأقر بارتكاب الواقعة بغرض التعرف عليها.

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