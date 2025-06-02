الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي لتنفيذ أعمال بخط مياه

تنفيذ أعمال خط مياه،
تنفيذ أعمال خط مياه، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة اتخاذ حزمة من الإجراءات المرورية لتنظيم حركة السير تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بخط مياه بنطاق محور حسب الله الكفراوي.

 

غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي لتنفيذ أعمال خط مياه

 

وتتضمن الأعمال تنفيذ خط مياه أسفل مطلع محور حسب الله الكفراوي في الاتجاه القادم من محور الأوتوستراد أمام منطقة التوحيد والنور، ما يستلزم غلق مطلع المحور المشار إليه اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025، وحتى الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

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المرور تهيب بالسائقين الالتزام بالتعليمات

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات محتملة وتيسير الحركة المرورية، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور والتحويلات المقررة لحين الانتهاء من الأعمال، وتفادي منطقة الغلق قدر الإمكان لتجنب الزحام.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة الادارة العامة لمرور الحركة المرورية التوحيد والنور تعيين الخدمات المرورية محور حسب الله الكفراوي محور الاوتوستراد

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