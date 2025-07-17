بالأسماء، إصابة 8 ممرضات في تصادم سيارة أجرة بشجرة في الفيوم

أصيب 8 ممرضات من الفيوم، في تصادم على طريق ترسا – سنهور، أثناء توجههن إلى مقر عملهن في الوحدة الصحية بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز شرطة سنورس، بعدما اصطدمت السيارة التي كانت تقلهن بشجرة على جانب الطريق.

تصادم سيارة أجرة وشجرة على جانب الطريق

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق قرية ترسا – سنهور، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن أن سيارة أجرة تقل 8 من الممرضات، وجميعهن من أبناء مركز سنورس، وهن فاطمة رمضان عبد القادر، 24 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الحوض، نهى خالد عبد العاطي، 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر، سارة شعبان صابر، 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الحوض والقدم، مودة رمضان أحمد، 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر، نوجا سيد محمد جمعة، 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الكتف الأيمن، ميادة رجب عبد بكري، 30 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الحوض، نورا محمود السيد، 24 عامًا، مصابة بكسر في القدم اليمنى، ابتسام محمد يوسف، 33 عامًا، مصابة بكدمة شديدة في القدم، و تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق

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