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حوادث

بالأسماء، إصابة 22 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 22 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بإصابات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 23 وهم:

خيرية أحمد 43 سنة، سارة شعبان 15 سنة، ملك محروس 17 سنة، سمية محمد 18 سنة، أفراح زين52 سنة، محمد عاشور 17 سنة، محمد عبد الواحد 14 سنة، حذيفة حسن 13 سنة، سفيان عزب 13 سنة، عاشور عبد الناصر 52 سنة، محمد أحمد 35 سنة، محمود عبد الهادي 40 سنة، عمر عاطف 14 سنة، عبد الله أحمد 13 سنة، رضا عشري 45 سنة، صباح محمود 48 سنة، محمد عبد القادر 13 سنة، عمار عاشور 12 سنة، فاطمة عبد الله 17 سنة، رحمة عبد الله 14 سنة، محمد إبراهيم 14 سنة، ومحمود الأسد 15 سنة.

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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