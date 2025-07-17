تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الحصاد الأسبوعي لمبادرة "معًا بالوعي نحميها"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود المحافظة المستمرة لتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الشباب والمرأة في مختلف القضايا الحيوية، وقد شهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الهامة ضمن محاور المبادرة المتعددة.

محافظ القليوبية يتابع الحصاد الأسبوعي لمبادرة "معًا بالوعي نحميها"

وفي مجال صحة المرأة، نظمت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية قافلة علاجية مجانية بقرية شبرا هارس بمركز طوخ، وذلك تحت إشراف وتنسيق الدكتور أسامة الشلقاني، مدير مديرية الصحة. وقد أسفرت القافلة، التي استمرت ليومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 يوليو 2025، عن توقيع الكشف الطبي على 750 مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى إجراء فحوصات للكشف عن أمراض السكر والاعتلال الكلوي.

وفي سياق متصل، وفي إطار رفع الوعي المجتمعي نحو المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث، نفذت وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بالمحافظة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة والمجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات يوم الاثنين 14 يوليو 2025. تناولت الندوة خطورة حرق قش الأرز والمخلفات البيئية وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي المجتمعي، كما شهد مركز شباب كفر مناقر ندوة تثقيفية وتوعوية يوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة وجهاز شئون البيئة ومديرية الشباب والرياضة، للتعريف بالمبادرة وأهمية المشاركة السياسية والبيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.