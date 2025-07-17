الخميس 17 يوليو 2025
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حوادث

فريق بحث لضبط المتهم بالاصطدام بسيارة شيماء سيف والتسبب في إصابتها

شيماء سيف، فيتو
شيماء سيف، فيتو

 تكثف قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط السائق المتهم بإحداث إصابات متفرقة بالفنانة شيماء سيف وتحطيم سيارتها،  بعد الاصطدام بها أثناء سيرها على طريق دهشور، اتجاه الواحات بدائرة قسم شرطة  أكتوبر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات مراقبة الردار المنتشرة على الطرق  لمراقبة الحركة المرورية.

وقامت قوات بسحب سيارة الفنانة ونقلها للمستشفى عقب تلقي مدير المباحث بلاغا من  الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالطريق بعدما تسبب الحادث في زحام مروري بالطريق.

وكان  مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده تلقيه بلاغا من الفنانة شيماء فتحى، 38 سنة، وشهرتها شيماء سيف بتعرض سيارتها بحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور بمنطقة أكتوبر.


 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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بمديرية امن الجيزة الواحات الحركة المرورية

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