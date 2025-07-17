الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عضو بالموسيقيين يطعن على حكم تأييد قرار عدم قبول أوراق ترشحه بانتخابات النقابة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام الفنان حسام عزت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار نقابة الموسيقيين بعدم قبول أوراق ترشحه بانتخابات نقابة الموسيقيين. 

وكانت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن الفنان حسام عزت، والتى طالب فيها بوقف قرار نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وإدراج اسمه ضمن المترشحين.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69270 لسنة 79 قضائية، نقيب المهن الموسيقية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وكان الفنان حسام عزت  أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية قام بعمل محضر ضد الفنان كامل نقيب المهن الموسيقية يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح. 

ومن جانبه أكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات حقيقة الأمر، حيث قال:" الفنان حسام عزت لا يحق له ممارسة أى نشاط نقابي، أو الحصول على مزايا النقابة لمدة عام، لأن هنا قرار تأديب له بمنعه سنة من ممارسة النشاط أو الحصول على أي مزايا".

وأضاف:" الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقد قمنا بإرسال خطابات له على مدار أشهر كي يخضع للتحقيق في النقابة،  لكنه رفض الأمر، وفضل إجراء محضر ضد نقيب المهن الموسيقية". 

وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن " قرار لجنة التأديب للفنان حسام عزت يمنعه من تجديد كارنيه العضوية الخاص به خلال عام 2025، ولكن لم يتم منعه من قبلنا، ولا يحق له خوض الانتخابات أو المشاركة فيها ايضًا". 

وشمل المحضر الذي حمل رقم 1802 لسنة 2025 إداري قسم شرطة عابدين، أن المشكو في حقه أساء استخدام السلطة الممنوحة له بصفته نقيبًا للموسيقيين، ومنع موكله من تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، بسبب وجود خلافات شخصية بين الطرفين، حيث كان الشاكي يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب، إلا أنه تقدم باستقالته من هذا المنصب لاحقًا. 

وأشار الشاكي، إلى أنه بعد رفض تجديد عضويته مطلع العام الحالي، حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة الموسيقيين نقيب الموسيقيين انتخابات نقابة الموسيقيين المحكمة الإدارية العليا احكام القضاء الإداري

مواد متعلقة

متحدث نقابة الموسيقيين يعلق على حذف أغاني أحمد عامر بعد وفاته

المحكمة الإدارية العليا تحدد شروط ترخيص سلاح شخصي

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

تفاصيل عطل انستاباي وموعد عودته للعمل

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

لثاني مرة، الخطيب يصدم وسام أبو علي

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

لأول مرة، الخطيب يشارك في مسلسل تليفزيوني استجابة لطلب نبيل الحلفاوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية