كشف ملابسات فيديو متداول لمشاجرة في الدقهلية، والداخلية تحقق وتحسم

في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة الواقعة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن حدوث مشاجرة بتاريخ 10 يوليو بين طرف أول: كهربائي (مصاب بجروح قطعية) وشقيقه، وطرف ثانٍ: عاطل "له معلومات جنائية"، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى معاتبة من الطرف الأول للثاني بسبب قيامه بالنبش في القمامة أمام مدخل عقار تحت الإنشاء يعملون به، مما دفع الأخير إلى التعدي بسلاح أبيض وإصابة أحدهما.

تم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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