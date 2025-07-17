التحفظ على الكاميرات لكشف المتهمين بسرقة نجلي وزير البترول السوداني الأسبق بالهرم

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمنزل نجلي وزير البترول السوداني الأسبق والمحيط به بدائرة قسم شرطة الهرم، وجمع كافة التحريات خلال فريق بحث تم تشكيله لتحديد هوية المتهمين بسرقة مبلغ 750 ألف جنيه.



وكان قد تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من الشقيقين، أفادا فيه بتعرضهما للسرقة، مشيرين إلى اختفاء مبالغ مالية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وكلفت جهات التحقيق فريقًا من المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وسماع أقوال الجيران، لتحديد هوية المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، مع تكثيف الجهود لضبط الجناة واستعادة المسروقات.

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