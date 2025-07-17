مصابون في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر والأمن يسيطر ويضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة اندلعت بين طرفين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح قطعية متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتم تحريز الأسلحة المستخدمة وضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم لديوان عام القسم.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث، المقدم محمد داود، يفيد فيه بنشوب مشاجرة بالآلات الحادة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، بسبب خلافات بينهما.

وتم الدفع بقوات الأمن لموقع الحادث وتم السيطرة على المشاجرة وضبط مرتكبيها ونقل المصابين للمستشفى وجار جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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