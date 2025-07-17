فتاة فرنسية تتهم طبيب تجميل شهير بالمعادي بإصابتها بـ "عاهة مستديمة"

حررت فتاة فرنسية محضرا بقسم شرطة المعادي ضد طبيب تجميل شهير، تتهمه بارتكاب خطأ طبي جسيم أثناء خضوعها لجراحة تجميلية، ما تسبب لها في تشوهات بالوجه وعاهة مستديمة.

فتاة فرنسية تتهم طبيب تجميل شهير بالمعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من فتاة تحمل جنسية فرنسية، تفيد بأنها توجهت إلى عيادة طبيب شهير لإجراء عملية تفريغ الفيلر من أسفل العينين، إلا أنها فوجئت بقيام الطبيب باستخدام أداة "كانيولا" غير مناسبة وكبيرة الحجم، ما أدى إلى تهتك بأغشية الجلد وحدوث تشوهات خطيرة في الوجه.

وأكدت الفتاة في بلاغها أن الطبيب حاول التهرب من المسؤولية وماطل في تسليمها فيديو العملية، الذي حصلت عليه بعد ضغوط متكررة، وتضمن تفاصيل الواقعة المثبتة.



وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6040 لسنة 2025 إداري المعادي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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