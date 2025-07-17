شاب ينهي حياة سائق ويطعن صيدليا وعاملا في بولاق الدكرور

لقي سائق مصرعه وأصيب صيدلي وعامل بإصابات بالغة، بعدما تهجم عليهم شاب في حالة هياج نفسي، طعنهم بسلاح أبيض في منطقة بولاق الدكرور، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

مقتل سائق وإصابة 2 آخرين ببولاق الدكرور

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب بالتعدى على 3 أشخاص بسلاح أبيض مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة الآخرين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق إثر إصابته بعدة طعنات، وإصابة صيدلي وعامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات أن المتهم يُدعى "أحمد. ج"، عاطل، وكان في حالة هياج نفسي حاد أثناء تواجده بالشارع، حيث استل أداة حادة وانهال طعنًا على السائق "مايكل فريد" (35 عامًا)، ما أدى إلى مصرعه في الحال، ثم قام بالتعدى على كل من "روماني عاطف" (30 عامًا)، صيدلي، و"سامح عز الدين" (51 عامًا)، عامل، أثناء مرورهما بالشارع، مسببًا لهما إصابات خطيرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم للوقوف على أسباب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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