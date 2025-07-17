الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب ينهي حياة سائق ويطعن صيدليا وعاملا في بولاق الدكرور

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

لقي سائق مصرعه وأصيب صيدلي وعامل بإصابات بالغة، بعدما تهجم عليهم شاب في حالة هياج نفسي، طعنهم بسلاح أبيض في منطقة بولاق الدكرور، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

مقتل سائق وإصابة 2 آخرين ببولاق الدكرور

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب بالتعدى على 3 أشخاص بسلاح أبيض مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة الآخرين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق إثر إصابته بعدة طعنات، وإصابة صيدلي وعامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات أن المتهم يُدعى "أحمد. ج"، عاطل، وكان في حالة هياج نفسي حاد أثناء تواجده بالشارع، حيث استل أداة حادة وانهال طعنًا على السائق "مايكل فريد" (35 عامًا)، ما أدى إلى مصرعه في الحال، ثم قام بالتعدى على كل من "روماني عاطف" (30 عامًا)، صيدلي، و"سامح عز الدين" (51 عامًا)، عامل، أثناء مرورهما بالشارع، مسببًا لهما إصابات خطيرة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم للوقوف على أسباب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل سائق وإصابة 2 آخرين ببولاق الدكرور بولاق الدكرور مباحث بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

تطور جديد في اتهام صاحب مكتبة بحرق جثة خليجي وطحن عظامه بإمبابة

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة على الطريق الصحراوي

الأكثر قراءة

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

الصحة تحسم الجدل: لم يثبت وجود أمراض معدية وراء وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بفرحة وسعادة قادمة

ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الإفتاء تجيب

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية